Российский борцов не пустили на молодежный чемпионат Европы в Испании. Союзники Украины отказали представителям страны-агрессорки в получении виз, вызвав у них традиционные для кремлевской пропаганды жалобы на якобы политизацию мирового спорта.

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Тренер российской национальной сборной Абдусалам Гадисов в комментарии изданию "Известия" рассказал, что его подопечные готовились выступить на первенстве, но "потом резко вдруг что-то поменялось". "Как я понял, правительство Испании или МИД вмешались и рекомендовали испанской Федерации борьбы, чтобы нас не допустили. К сожалению, видите, политика не дает спортсменам выступать, бороться", – заявил он.

В свою очередь президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили со свойственным агрессорам пафосом рассказал о том, как в изолированной РФ якобы процветает спорт. Он не упустил возможности прогнуться перед диктатором Владимиром Путиным.

"Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше. С такой поддержкой, которая оказывается спортсменам в нашей стране, мы справимся. Посмотрите, какой подарок сделал наш президент (Путин – ред.) всем представителям единоборств в "Сириусе" – "Академия единоборств", где теперь бок о бок могут тренироваться дзюдоисты, самбисты, борцы. Наша делегация была там и сполна ощутила там настоящую заботу. Такого в мире нет нигде", – сказал чиновник пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский борец и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин заявил, что отстранение от международных турниров "очень травмирует" спортсменов из РФ.

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