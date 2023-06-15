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Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что отстранение "очень травмирует" российских спортсменов

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,9 т.
Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что отстранение 'очень травмирует' российских спортсменов

Знаменитый борец Александр Карелин назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Трехкратный олимпийский чемпион, в частности, отметил, что невозможность участия в отборочных турнирах на ОИ-2024 в Париже "очень травмирует атлетов".

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Об этом Карелин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Депутат Государственной думы также упрекнул международные федерации в отмене чемпионатов мира и Европы по разным видам спорта на территории страны-агрессорки после вторжения РФ в Украину.

Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что отстранение "очень травмирует" российских спортсменов
Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что отстранение "очень травмирует" российских спортсменов

"Без состязательной практики очень сложно будет претендовать на места на пьедесталах. Не только на участие, но и на места. Все равно надо участвовать в отборе, в этой сложной кухне международной конкуренции. Самое травмирующее – это не сама возможность участия, а утеря навыков, сложный период накопления неуверенности, потому что у ребят нет международных стартов. Те турниры, на проведение которых Россия получила право, их же отменили. Я считаю, что это уязвляющий режим, и он очень травмирует как тренеров, так и атлетов", – сказал Карелин.

Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что отстранение "очень травмирует" российских спортсменов

Ранее чемпионка мира в тройном прыжке в помещении Иоланда Чен потребовала приставить к каждой российской сборной надзирателя, который бы следил за тем, какие документы подписывают атлеты для участия в международных соревнованиях.

Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что отстранение "очень травмирует" российских спортсменов

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по прыжкам в высоту Илья Иванюк, который никогда не участвовал в ОИ, со словами "чего я там не видел" заявил, что не будет считать особой потерей недопуск к Олимпиаде-2024. Кроме того, МОК отказался проводить дополнительные отборочные турниры к Олимпийским играм в Париже, чтобы россияне, которых ранее вернули в международные старты, смогли побороться за путевки на соревнования.

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