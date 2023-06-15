Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что отстранение 'очень травмирует' российских спортсменов

Знаменитый борец Александр Карелин назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Трехкратный олимпийский чемпион, в частности, отметил, что невозможность участия в отборочных турнирах на ОИ-2024 в Париже "очень травмирует атлетов".

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Об этом Карелин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Депутат Государственной думы также упрекнул международные федерации в отмене чемпионатов мира и Европы по разным видам спорта на территории страны-агрессорки после вторжения РФ в Украину.

"Без состязательной практики очень сложно будет претендовать на места на пьедесталах. Не только на участие, но и на места. Все равно надо участвовать в отборе, в этой сложной кухне международной конкуренции. Самое травмирующее – это не сама возможность участия, а утеря навыков, сложный период накопления неуверенности, потому что у ребят нет международных стартов. Те турниры, на проведение которых Россия получила право, их же отменили. Я считаю, что это уязвляющий режим, и он очень травмирует как тренеров, так и атлетов", – сказал Карелин.

Ранее чемпионка мира в тройном прыжке в помещении Иоланда Чен потребовала приставить к каждой российской сборной надзирателя, который бы следил за тем, какие документы подписывают атлеты для участия в международных соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по прыжкам в высоту Илья Иванюк, который никогда не участвовал в ОИ, со словами "чего я там не видел" заявил, что не будет считать особой потерей недопуск к Олимпиаде-2024. Кроме того, МОК отказался проводить дополнительные отборочные турниры к Олимпийским играм в Париже, чтобы россияне, которых ранее вернули в международные старты, смогли побороться за путевки на соревнования.

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