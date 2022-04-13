Сборную России и все российские клубы полностью исключили из FIFA 22

Сборная России по футболу и все российские клубы полностью удалены из компьютерной игры FIFA 22. В среду, 13 апреля, компания-разработчик EA выпустила девятый патч, который убирает любое упоминание о РФ.

Также исчез стадион "Открытие Банк Арена" и различная российская атрибутика. При попытке игрока выбрать ЦСКА, "Спартак" или "Локомотив", клуб автоматически меняется на ПСЖ. При этом в российские футболисты в игре остались.

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Помимо удаления команд из России, EA обновила много форм, лиц, стадионов и других объектов. Обновление уже доступно на ПК и скоро выйдет на консолях. ​

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (CAS) по отстранению сборных России от всех турниров ФИФА, в частности, от квалификации на чемпионат мира-2022. ​

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Ранее в эфире "Матч ТВ" польских футболистов за их категоричную позицию в вопросе проведения матча ЧМ-2022 с агрессорами назвали тварями. В свою очередь, фанаты сборной Польши передали матерный привет России.

Напомним, что российская футбольная сборная была отстранена ФИФА от участия во всех международных соревнованиях из-за нападения войск РФ на Украину.