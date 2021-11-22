Сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы даже без своих лидеров

Несколько неожиданной победой мужской сборной Украины по шахматам завершился командный чемпионат Европы, который прошел в словенском городе Терме-Чатеж. "Сине-желтые" выступали без своих многолетних лидеров – Василия Иванчука, Руслана Пономарева, Павла Эльянова, но проявили мастерство и характер и добыли "золото".

После успеха в матче со сборной России украинцы разошлись миром с командой Азербайджана (2:2), а в последнем, девятом, туре уверенно взяли верх над армянами – 3:1. Свои партии выиграли Антон Коробов и Андрей Волокитин, а Кирилл Шевченко и Владимир Онищук сыграли с соперниками вничью.

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Также за нашу сборную в Словении выступал Юрий Кузубов.

В итоге украинская команда, как и французская, набрала 14 очков, но обошла конкурентов по дополнительным показателям. Бронзовые награды достались полякам. Всего на турнир приехало 39 сборных.

В женской сетке, несмотря на победу в последнем туре над венгерками (3:1), украинки заняли четвертое место. Хотя набрали 12 пунктов – как и "бронзовая" сборная Азербайджана. Золотые и серебряные награды получили шахматистки России и Грузии соответственно. За "сине-желтых" выступали Наталья Жукова, Анна Музычук, Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Юлия Осьмак, Наталья Букса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка завоевала медаль чемпионата мира по каратэ с историческим рекордом.