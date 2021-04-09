Сборная Украины по футзалу повторно разгромила Данию в отборе на Евро-2022. Видео

Сборная Украины по футзалу не испытала проблем в домашнем матче пятого тура отбора на Евро-2022, разгромив Данию со счетом 8:2 в Запорожье.

Счет в поединке был открыт на пятой минуте после элегантного удара Игоря Корсуна, но гости тут же отыгрались после ошибки нашего защитника. В середине первого тайма команды снова обменялись голами, но два быстрых мяча в исполнении подопечных Александра Косенко придали уверенности украинцам и по сути решили исход встречи.

Отличившись пятью голами до перерыва, наши соотечественники забили еще трижды во второй половине матча и закрепились на втором месте в группе 1.

Украина – Дания 8:2 (5:2, 3:0)

Голы: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малышко, 11, Абакшин, 12, Лебедь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 – Годдард, 5, Скотт-Расмуссен, 11

Украина: Сухов – Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич; Войтович – Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Дания: Хог – Фальк, Вейс, Бадран, Скотт-Расмуссен; Андерсен – Лаурсен, Йенсен, Юссеф, Хабиби, Йоргенсен, Годдард, Фогт, Мерлинг Хансен

Напомним, что лидером нашей группы остается Хорватия, которая выиграла все пять поединков отбора. Подопечные Косенко имеют хорошие шансы на завоевание путевки на Евро-2022, являясь одной из лучших команд, которые сейчас занимают второе место. На чемпионат Европы попадут победители квартетов и шесть лучших вторых сборных. Седьмая и восьмая проведут стыковые матчи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем поединке Украина также разгромила датчан. Последняя игра нашей национальной команды в отборе на Евро-2022 против Албании была отменена.