Збірна України з футзалу повторно розгромила Данію у відборі на Євро-2022. Відео

Збірна України з футзалу не зазнала проблем у домашньому матчі п'ятого туру відбору на Євро-2022, розгромивши Данію з рахунком 8:2 в Запоріжжі.

Рахунок у поєдинку був відкритий на п'ятій хвилині після елегантного удару Ігоря Корсуна, але гості тут же відігралися після помилки нашого захисника. В середині першого тайму команди знову обмінялися голами, але два швидкі м'ячі у виконанні підопічних Олександра Косенка додали впевненості українцям і по суті вирішили результат зустрічі.

Відзначившись п'ятьма голами до перерви, наші співвітчизники забили ще тричі в другій половині матчу і закріпилися на другому місці в групі 1.

Україна – Данія 8:2 (5:2, 3:0)

Голи: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малишко, 11, Абакшин, 12, Лебідь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 – Годдард, 5, Скотт-Расмуссен, 11

Україна: Сухов – Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич; Войтович – Малишко, Єрьомін, Лебідь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Данія: Хог – Фальк, Вейс, Бадран, Скотт-Расмуссен; Андерсен – Лаурсен, Йенсен, Юссеф, Хабібі, Йоргенсен, Годдард, Фогт, Мерлінг Хансен

Нагадаємо, що лідером нашої групи залишається Хорватія, яка виграла всі п'ять поєдинків відбору. Підопічні Косенка мають хороші шанси на завоювання путівки на Євро-2022, будучи однією з найкращих команд, які зараз посідають друге місце. На чемпіонат Європи потраплять переможці квартетів і шість найкращих других збірних. Сьома і восьма проведуть стикові матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому поєдинку Україна також розгромила данців. Остання гра нашої національної команди у відборі на Євро-2022 проти Албанії була скасована.