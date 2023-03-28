''С этим нам, возможно, придется жить''. Бах сделал заявлении о решении МОК по России

Томас Бах заявил, что участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе является промежуточным решением. В качестве примера глава Международного олимпийского комитета (МОК) привел ситуацию в теннисе, где выступают атлеты с паспортами РФ и РБ.

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"Мы наблюдаем это в хоккее, гандболе, в футболе и других американских лигах, но также и в Европе и на других континентах. Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью", – сказал Бах в своей вступительной речи на заседании исполкома МОК в его штаб-квартире в Лозанне.

Бах отметил, что правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают российским и белорусским спортсменам визы за очень редкими исключениями, в то время в других странах им даже выдают разрешения на работу.

"Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить", – подытожил Бах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта МОК принял новое решение по отстранению России. Представители РФ и РБ смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом, но только если не поддерживали войну. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов был отстранен на девять месяцев от всех международных соревнований за то, что принял в марте 2022 года участие в пропагандистcком концерте-митинге "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!". Также Рылов лишился спонсора.

Кроме Рылова в концерте-митинге приняли участие гимнастки Дина и Арина Аверины и Виктория Листунова, фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Виктория Синицына.

На этом мероприятии был и один сильнейших лыжников планеты россиянин Александр Большунов, за что получил порцию критики.

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