'Мерзость и позор': российского чемпиона ОИ пристыдили за отказ от гонки ради митинга Путина в поддержку войны в Украине

Один из сильнейших лыжников планеты россиянин Александр Большунов получил порцию критики за участие в митинге в поддержку войны в Украине, который прошел в Москве. По этой причине трехкратный олимпийский чемпион не вышел на старт индивидуальной гонки с раздельным стартом на турнире "Олимпийцы России" в Кирово-Чепецке.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на это решение Большунова, который предпочел политическую акцию спорту. В частности, лыжнику напомнили кремлевский штамп о том, что спорт вне политики.

"Ну ребят, и вы тут будете рассказывать, что его несправедливо не пускают в Европу? Это типа спорт вне политики", "Когда очередной чиновник будет вопить, что спорт вне политики, просто откройте ему эту новость", "И после этого кто-то будет возмущаться какими-то дисквалификациями? Стыд и позор", "Спасибо, Александр, вы были хорошим спортсменом... Дальше вам со здравым смыслом не по пути", "Какая мерзость", "Пробил очередное дно... Но гениальные спортсмены зачастую не очень умны", – пишут в комментариях пользователи издания.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеканал "Матч ТВ" опозорился с флагом Украины во время трансляции матча 1/8 финала Лиги Европы между английским "Вест Хэмом" и испанской "Севильей", в котором решающий гол забил Андрей Ярмоленко.

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