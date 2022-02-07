Россиянку во второй раз дисквалифицировали на Олимпиаде-2022 в соревнованиях по шорт-треку

Российская представительница шорт-трека Софья Просвирнова во второй раз была дисквалифицирована на Олимпийских играх 2022 года. Из-за этого спортсменка не смогла квалифицироваться в полуфинал забега на дистанции в 500 метров.

Просвирнова получила наказание за то, что выдавила соперницу из Китая, перекрыв ей траекторию, сообщает сайт канала "Матч ТВ". В итоге Софья попросту сбила оппонентку с ног, что не прошло мимо внимания судей.

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Сама конькобежка согласилась с решением арбитров. Она объяснила свои действия необходимостью рисковать. "Претензий к судьям нет, дисквалификации заслуженные. Поэтому не могу комментировать. Было ли нарушение с моей стороны? Конечно, 100%, я не спорю. Не успела пройти китаянку, тут чистое нарушение", – отметила российская спортсменка.

Это уже второе снятие Просвирновой с гонки на Олимпиаде в Пекине. Ранее шорт-трекистка была дисквалифицирована вместе с партнершами в командной эстафете на дистанции в 3000 метров. При этом Софья не намерена сниматься с других стартов Игр-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по шорт-треку Олег Гандей рассказал, как в Казахстане ему сорвали подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.