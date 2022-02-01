Стал свидетелем 'Игры в кальмара': украинский шорт-трекист рассказал о сорванной подготовке в Казахстане и запрете на звонки

Лидер сборной Украины по шорт-треку Олег Гандей готовится выступить на своей первой Олимпиаде. И ставит перед собой амбициозные цели – попасть в топ-10, а по возможности и побороться за медали. Хотя в этом сезоне в Китае он сталкивался с достаточно жесткими ограничениями, которые давят психологически.

В интервью OBOZREVATEL 22-летний Олег рассказал, почему не смог провести запланированную подготовку в Казахстане, что не нравится в китайской еде и что загадал на Новый год.

– Олег, ранее вы тренировались вместе со сборной Казахстана. А как готовились к Олимпиаде-2022?

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– У меня есть возможность тренироваться в Казахстане, но в этом сезоне, к сожалению, не вышло. Из-за коронавируса и из-за недавних столкновений в стране я не смог ни одного раза к ним приехать.

– Насколько сильно это повлияло на вашу подготовку к Пекину-2022?

– На мой взгляд, это кардинально ее изменило. Не знаю, как это отразится на Олимпийских играх, но мы делали максимум из того, что мы имели в наших условиях и на нашем льду. Надеемся, что это не сильно повлияет на результаты.

К Олимпиаде мы готовились в Киеве. На самом деле, центров для подготовке в Украине много, их хватает. Но нет необходимых условий. Первое, что должно быть в шорт-треке – это безопасность. Это маты, которые нас защищают от травм. И не везде они есть.

– Вам, наверное, уже приходилось соревноваться в Китае? Ведь шорт-трек очень популярный в Азии.

– Да, он популярный в Китае. В октябре 2021-го у нас была возможность побывать там. Это был первый старт сезона. Мы там проводили отборочные соревнования к Олимпиаде. И именно на той арене, где пройдут Игры. Нам, конечно, с этим очень повезло.

– Что можете сказать про комплекс и про лед?

– Арена новая, построена по всем современным стандартам. Лед там очень быстрый. Его можно даже сравнивать с аренами Северной Америки, Канады. Построена по тем же технологиям. Поэтому, надеюсь, что в Китае будут обновляться рекорды.

– Для вас такой лед комфортный?

– Поскольку мы едем туда за неделю до соревнований, то будет возможность привыкнуть ко льду и должно быть комфортно. Надеемся, что он нам не помешает.

– Какое у вас впечатление от поездки в Китай и их мер безопасности в условиях коронавируса?

– В этом плане очень сложно. Шаг вправо или влево – и тебе сразу делают замечание. А могут и оштрафовать на определенную сумму, если ты что-то не так сделаешь. Смотрели корейский сериал "Игра в кальмара"? Вот там точно такие же скафандры, точно так же они ходят и проверяют. Доходило до того, что они подходили к тебе и смотрели, что ты ешь или пьешь.

– Вам запрещали какую-то еду?

– Нет, не запрещали, она была везде. Но запрещали проносить ее на арену и там кушать.

– Уже смогли адаптироваться к соревнованиям в таких условиях или испытываете психологическое давление?

– Морально все-таки давит. Достаточно тяжело и приводит к дискомфорту на тренировках и соревнованиях именно в Китае.

– Кстати, а из китайской еды что-то любите?

– Нет. Потому что все острое, все жжет, а я это не очень люблю.

– Знаю, что спортсмены не любят давать прогнозы на соревнования, но вы для себе поставили какую-то максимальную и минимальную планку?

– Не знаю, правильно ли делаю, но задача-минимум – это 10 место. А максимум, конечно, первое.

– Наверное, и в новогоднюю ночь себе это загадывали?

– И на Новый год, и когда попадал на время 00:00 в обычные дни, то тоже загадывал это желание.

– Есть такие-то ритуалы перед соревнованиями? Как настраиваетесь?

– Если брать какие-то суеверия, то я ни перед соревнованиями, ни во время турниров не общаюсь с родными. Я прошу родителей не писать, не звонить и не поддерживать со мною связь. Во время подготовки я люблю покой. Но в целом общение обязательно должно быть, потому что оно помогает тебе абстрагироваться от соревнований.

– В вашем виде есть достаточно большой фактор удачи из-за падений, которые бывают массовыми, и нарушений правил. А для вас, в чем особенность и коварство шорт-трека?

– Конечно, есть фактор какого-то чуда. Я на это надеюсь также, как и на свою уверенность. Конечно, вот эти падения и штрафы ломают всю тактику боя, если можно так выразиться. Ты можешь и сам упасть, а может и лидер забега. И это будет играть тебе на руку.

– Какие команды самые агрессивные?

– Если говорить про технику езды на соревнованиях, то это Корея. А по характеру – Канада.

– Локтями на дистанции подрабатываете, если надо, или запрещено?

– Любые контакты на дистанции строго запрещены.

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