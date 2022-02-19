Россиянин стал "ненастоящим" чемпионом Олимпиады-2022, выиграв "золото" лыжного марафона

Александр Большунов из сборной Олимпийского комитета России (ОКР) стал победителем 50-километрового лыжного марафона. Из-за сложнейших погодных условий организаторы перед началом приняли решение сократить дистанцию на 20 км.

На лыжном стадионе в Пекине в субботу, 19 февраля, был сильный ветер и мороз.

⚡️ Лыжный марафон сокращен и отложен из-за жуткого ветра 🌬



Время олимпийского мужского старта официально перенесено на час (10:00 мск), а дистанция урезана с 50 до 30 км ⏰



📹 Михаил Гончаров/Матч ТВ pic.twitter.com/HgrlhL3SwC — Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022

25-летний россиянин с первых километров гонки не стал форсировать ситуацию, оставаясь в середине группы лыжников. Лишь на отметке 14,2 км Большунов вышел в лидеры. Вторую половину дистанции Александр бежал в паре со своим соотечественником Артемом Мальцевым.

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За 6 км Александр возглавил пелотон, и уже не отдал победу. Один из главных конкурентов Большунова норвежец Клебо гонку провалил, снявшись после половины дистанции.

"Серебро" у представителя ОКР Ивана Якимушкина. Бронзовую медаль завоевал Симен Хегстад Крюгер.

Еще перед стартом эксперт норвежского телеканала NRK Тургейр Бьорн заявил, что победитель никогда не станет настоящим.

"Над ним всегда будет висеть то, что "полтинник" был ненастоящим", – сказал Бьорн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт опубликовал критическую статью по поводу факта выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022.

Автор считает, что наказание за массовые махинации с допингом в России выглядит несерьезным, поскольку, по его мнению, спортсменов этой страны не должны допускать на Олимпиады.

Напомним, что в первой гонке Олимпиады-2022 Большунов выиграл скиатлон 15 км + 15 км. Его главный соперник норвежец Йоханнес Клебо испытал серьезные трудности на китайской трассе и финишировал лишь 40-м.

Действующий чемпион мира и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) не оставил ни одного шанса конкурентов, несмотря на курьезную ситуацию на старте.

После отсечки 2,5 км Большунов на одном из спусков не удержался, упав с трассы.

Отметим, что год назад Александра наказали за нападение на финского соперника Йони Мяки на финише эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам.

Большунов сначала попытался ударить Мяки своей палкой, а затем врезался в него после окончания заезда, сбив финна с ног. Тогда команду россиянина дисквалифицировали и лишили "бронзы" в эстафете.

Комментируя инцидент, отец российского лыжника заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду".

Мяки признался, что действительно мешал Большунову на финише и провоцировал его перед решающим отрезком.