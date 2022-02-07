'Россиян не должно быть на Олимпиаде': норвежский журналист указал на проблему

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт опубликовал критическую статью по поводу факта выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Автор считает, что наказание за массовые махинации с допингом в России выглядит несерьезным, поскольку, по его мнению, спортсменов этой страны не должны допускать на Олимпиады.

Материал появился на авторитетном ресурсе NRK.no после победы Александра Большунова в лыжном скиатлоне.

"Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема – его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде. Улыбающийся россиянин финишировал с большим отрывом, размахивая флагом. Но это был не российский триколор, а флаг ОКР.

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Россия все еще не может быть собой на Олимпийских играх. Но организаторы, русские и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр – пародия на вердикт", – считает журналист.

Он также высказал свою версию, как следовало бы наказать россиян.

"Два года полного исключения страны, никакого использования российского флага – вот что было бы воспринято как настоящее наказание для России. В противном случае вердикт никакого значения не имеет. Но этого МОК и добивается. Там хотят, чтобы самая большая страна мира и ее спонсоры участвовали в соревнованиях", – приводит слова Сальтведта сайт "Чемпионат".

Днем 7 февраля сборная ОКР уступает первенство Швеции по золотым медалям (2-3), но опережает всех по общему количеству (6).

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ нашли провокацию в вопросе американского журналиста Большунову.

В то же время американская горнолыжница жестко упала во время спуска на Олимпиаде-2022.