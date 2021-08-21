Россияне "втупую платят деньги судьям" и не дают украинцам пробиться, – Гордон о словах Дерюгиной

Украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон, комментируя скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020, пересказал свой разговор с президентом ФХГУ Ириной Дерюгиной. По словам Гордона, Дерюгина объяснила неудачи украинских спортсменок на крупных турнирах подкупом судей со стороны россиян.

В интервью YouTube-каналу "ФАК.Подкаст" Гордон признался, что не разбирается в правилах этого вида спорта, но вспомнил при этом свой разговор с Ириной Ивановной.

"Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка, руководитель нашей Федерации художественной гимнастики говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться. Потому что украинская художественная гимнастика дала много чемпионок мира и олимпийских призеров. У нас и Серебрянская, и Тимошенко, и Бессонова, и Ризатдаинова", – отметил Гордон.

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"Ира Дерюгина говорила, что постоянно засуживают, просто платят деньги втупую судьям", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Играх-2020 в Токио в художественной гимнастике впервые за 25 лет победу добыла не россиянка.

После сенсационного выигрыша израильтянки Линой Ашрам, российская сторона подала протест, пытаясь вернуть себе награду.

Позже украинская судья Лидия Виноградная объяснила причины поражения россиянок, после чего ей в социальных сетях русскоязычные пользователи начали писать гадости и угроз.