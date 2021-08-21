Россияне "втупую платят деньги судьям" и не дают украинцам пробиться, – Гордон о словах Дерюгиной

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Дмитрий Гордон

Украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон, комментируя скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020, пересказал свой разговор с президентом ФХГУ Ириной Дерюгиной. По словам Гордона, Дерюгина объяснила неудачи украинских спортсменок на крупных турнирах подкупом судей со стороны россиян.

В интервью YouTube-каналу "ФАК.Подкаст" Гордон признался, что не разбирается в правилах этого вида спорта, но вспомнил при этом свой разговор с Ириной Ивановной.

Дмитрий Гордон

"Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка, руководитель нашей Федерации художественной гимнастики говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться. Потому что украинская художественная гимнастика дала много чемпионок мира и олимпийских призеров. У нас и Серебрянская, и Тимошенко, и Бессонова, и Ризатдаинова", – отметил Гордон.

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"Ира Дерюгина говорила, что постоянно засуживают, просто платят деньги втупую судьям", – добавил журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Играх-2020 в Токио в художественной гимнастике впервые за 25 лет победу добыла не россиянка.

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После сенсационного выигрыша израильтянки Линой Ашрам, российская сторона подала протест, пытаясь вернуть себе награду.

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Позже украинская судья Лидия Виноградная объяснила причины поражения россиянок, после чего ей в социальных сетях русскоязычные пользователи начали писать гадости и угроз.

Подиум на Олимпиаде
Художественная гимнастикаДмитрий ГордонИрина Дерюгина