Россияне убили брата-близнеца украинского чемпиона Европы по пулевой стрельбе

Студент ІІ-го курса Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины, член национальной сборной по пулевой стрельбе Егор Кигитов погиб в бою с оккупантами, сообщает Fаcebook колледжа. Парню был 21 год.

Егор был братом-близнецом Глеба Кигитова: чемпиона Украины среди юниоров и чемпиона Европы среди юниоров по стрельбе из пневматического пистолета.

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Сам входил в сборную Украины по пулевой стрельбе. С первых дней войны воевал против российских оккупантов.

Некоторое время назад Егор Кигитов попал под обстрел из российских "Градов". В подвале, где он пытался укрыться попал снаряд и возник пожар. Юноша обгорел, попал в госпиталь, но быстро восстановился и отправился снова на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетбольный судья Первой лиги и тренер ДЮСШ в Запорожской области Юрий Немченко погиб 31 марта, Юрий Александрович с первых дней войны отправился защищать родину и был убит в бою под Гуляйполем.

До этого бывший капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский погиб в оккупированном Мариуполе.

​Ранее мастер спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпион и призером чемпионатов Украины, Европы и мира Игорь Сухих погиб в боях за Ирпень. ​

Также при защите Мариуполя погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. 30-летний спортсмен по прозвищу Пистон защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

27 марта воспитанник криворожского футбола Владимир Колесник скончался от ранений, полученных в бою под Авдеевкой в Донецкой области. Бывшему игроку любительских и ветеранских команд было 52 года.