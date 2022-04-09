В бою с российскими оккупантами погиб украинский тренер по баскетболу. У него осталось трое детей

Баскетбольный судья Первой лиги и тренер ДЮСШ в Запорожской области Юрий Немченко погиб 31 марта, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины. Юрий Александрович с первых дней войны отправился защищать родину и был убит в бою под Гуляйполем.

У погибшего осталась жена и трое маленьких детей, младшему их которых всего два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский погиб в оккупированном Мариуполе.

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Ранее в Сквире попрощались с ветераном АТО, мастером спорта Украины и футболистом команды "АТО-Ирпень" Игорем Сухих. Мастер спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпион и призером чемпионатов Украины, Европы и мира погиб в боях за Ирпень. ​

Также при защите Мариуполя погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. 30-летний спортсмен по прозвищу Пистон защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

27 марта воспитанник криворожского футбола Владимир Колесник скончался от ранений, полученных в бою под Авдеевкой в Донецкой области. Бывшему игроку любительских и ветеранских команд было 52 года.