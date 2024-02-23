За агрессию против Украины: Россия окончательно выставили из МОК

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитета (МОК). Комиссия CAS признала справедливой наказание ОКР, который незаконно включил в свой состав оккупированные регионы Украины.

Об этом говорится на официальном сайте CAS. В октябре ОКР ввел в свой состав спортивные советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, за что и был наказан МОК. В CAS отметили, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности.

МОК тогда обвинил страну-агрессорку в нарушении олимпийской хартии и посягательстве на целостность Национального олимпийского комитета Украины. Наказание привело к том, что России не принимает участия в деятельности МОК и не получает финансирование.

Незадолго до этого стало известно, что Россия подала в суд на МОК с требованием о выплате почти девяти миллионов долларов по одной из маркетинговых программ. Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в МОК.

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