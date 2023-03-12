Россия хочет все подмять под себя. Она указывает, что делать, ''а иначе мы тебя убьем''. Хватит! - грузинский боец UFC выдал мощную речь про Украину

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили обратился к украинскому народу после победы над россиянином Петром Яном. 32-летний уроженец Тбилиси признался, что испытывает очень большое уважение к нас.

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Боец высказался категорически против войны, заявив, что ему было 17 лет, когда Россия атаковала Грузию и он помнит, как она скидывала бомбы на его столицу.

"Это было очень страшно. Я хотел бы волонтером тогда или пойти в армию... Ты понимаешь, что когда на тебя летит бомба, это очень страшно. А сейчас так погибают жители Украины. В 21 веке войне не должно быть нигде абсолютно", – сказал Двалишвили.

Мераб уверен, что в мире существует очень много других проблем, но главная в том, что Россия не хочет дружить с другими странами.

"Россия не хочет дружить с Грузией, она не хочет дружить с Украиной, с любой европейской страной. Россия хочет все подмять под себя. Она указывает, что нам делать, "а иначе мы тебя убьем и скинем бомбы на твою страну". Хватит! Мы свободные люди, мы другая страна! У Грузии есть своя традиция, свой алфавит, свой язык", – не смог сдержать эмоций боец.

Двалишвили уверен, что это очень большое событие, потому что грузинский боец в США в Лас-Вегасе боксирует против российского экс-чемпиона Петра Яна.

"Это означает, что мир признает меня. Также меня поддерживает очень много людей из Украины в этой бою против россиянина. Да, это всего лишь спорт, но почему то никто не может остановить Россию. Поэтому мы пытаемся это сделать хотя бы в спорте", – подытожил Мераб.

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссеры главного спортивно-пропагандистского телеканала России "Матч ТВ" не успели вырезать слова Мераба в поддержку нашей страны. Давая интервью после победы, 32-летний уроженец Тбилиси крикнул "Слава Украине!".

Ян после начала полномасштабного вторжения в Украину поддержал действия своего диктатора, назвав Владимира Зеленского "проплаченой прокладкой", а перед боем вел себя по-хамски.

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