Со словами ''Слава Украине!'' Российского бойца-путиниста наказали за хамство перед боем UFC. Видео

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Петер Ян потерпел крупнейшее поражение в карьере на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (Невада). Бой против грузина Мераба Двалишвили завершился единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 50-45.

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Ян после начала полномасштабного вторжения в Украину поддержал действия своего диктатора, назвав Владимира Зеленская "проплаченой прокладкой".

Перед поединком с Двалишвили россиянин вел себя по-хамски. Во время торжественной церемонии взвешивания Петр устроил потасовку, толкнув грузина.

Хамство продолжилось и в октагоне. Ян проигнорировал приветствие Мераба, отказавшись пожимать уроженцу Тбилиси руку.

В итоге Двалишвили добыл разгромную победу, установив рекорд UFC по тейкдаунам, а после схватки заявил, что не держит зла на соперника.

"После боя я пожал руку Петру, сказал: "Может быть, в один день мы станем друзьями". Пусть его благословит Бог. У меня нет ничего личного к нему. Он семьянин, я уважаю его за это, я видел фотографии его семьи, у него прекрасная семья. Но он должен вынести урок из этого боя, он не должен быть высокомерным. Он думал, что я ноль, и что получилось? Он не уважал нашу команду, но мы все доказали ему и миру. Стерлинг побил его, я побил его. Он все еще хороший боец, но теперь он будет скромным", – сказал Двалишвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Двалишвили во время интервью после победы над Яном крикнул "Слава Украине!".

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