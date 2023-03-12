Грузинский боец UFC разгромил российского экс-чемпиона, крикнув ''Слава Украине!'' после победы. Видео

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили (15-4) добыл разгромную победу над россиянином Петром Яном (16-5). Встреча в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (Невада) завершилась единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 50-45.

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Для 30-летнего россиянина это стало крупнейшим поражением в карьере. До этого Ян трижды проигрывал раздельным решением (дважды в пятираундовых боях и один раз в трехраундовом) и один раз – дисквалификацией за нелегальный удар.

Сразу после своего успеха Двалишвили обратился к своим соотечественникам, поблагодарив их за поддержку.

"Я так горжусь, спасибо всем грузинам, кто приехал сюда, кто смотрит меня по всему миру. Нас только пять миллионов, но мы такие сильные! Я горжусь тем, что представляю мою страну. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну", – сказал Двалишвили.

Сам поединок прошел без единого шанса для россиянина.

32-летний уроженец Тбилиси построил бой на тейкдаунах (перевод оппонента в партер) и по этому показателю поставил рекорд промоушена.

За бой Двалишвили 49 раз исполнил этот прием, при этом 11 попыток были успешными. За все предыдущие 11 боев в UFC Яна выводили в тейкдаун только семь раз.

Также грузин имел тотальное преимущество по ударам. 426 против 177 у Яна (176:83 точных).

Ян был абсолютно не готов к бесконечным тейкдаунам в течение 25 минут. Его также подвела выносливость и отсутствие психологии. Российский экс-чемпион остановился уже в 4-м раунде, потерпев абсолютно заслуженное поражение.

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