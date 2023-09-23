Российский чемпиону ОИ, поддержавшему войну, ампутировали руки и ноги после похода в баню

Олимпийский чемпион 2016 по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что серьезно заболел именно после отдыха в бане с купанием в ледяной воде. 10 января 46-летнего титулованного спортсмена было госпитализировано с пневмонией.

Костомаров пять дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). В результате у спортсмена серьезно пострадали мелкие сосуды в конечностях и начался некроз тканей. В феврале Роману ампутировали ноги и кисти рук.

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Двукратный чемпион мира, выступавший ранее в танцах на льду с женой пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал, как все произошло на самом деле.

"8-го я говорю: "Поеду, соберемся с ребятами". Мы регулярно ходили в баню, купались в проруби, прыгали в купель. Все это здоровье. Вполне вероятно, что эффект моей болезни и "забивание" ее обезболивающими ослабили мой иммунитет. Я попарился, залез в прорубь. Все нормально было. Когда поехал домой, начал кашлять нон-стоп. Я не мог откашляться. Кашлял и кашлял, кашлял и кашлял", – вспомнил Костомаров.

После того, как фигуристу начало становиться хуже, он принял решение обратиться к врачам.

"У меня начало болеть в боку, я не мог вдохнуть. Что‑то подозрительное, у меня никогда такого не было. Решили вызвать скорую помощь. Думал, на этом все закончится. Сделали мазки, послушали – все нормально. Но сказали, что надо ехать в больницу, чтобы провести обследования. Я говорю: "Поехали". Я помню палату, где лежит много человек. Дальше ничего не помню", – отметил российский чемпион.

13 декабря прошлого года Костомаров за поддержку войны против Украины был внесен в санкционный список. 7 января соответствующий указ Верховной Рады подписал Владимир Зеленский.

В ответ Z-патриот заявил, что ему "плевать на президента Украины".

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