Российский чемпион ОИ, поддержавший войну в Украине, показал себя с ампутированными ногами и руками. Видео

Олимпийский чемпион-2016 по фигурному катанию Роман Костомаров, которому ампутировали обе ноги и кисти рук, выложил первое видео из больницы. 10 января 45-летнего Костомарова было госпитализировано с пневмонией.

Видео дня

Накануне фигурист принял участие в уличном представлении в Коломне, где откатал программу на 25-градусном морозе. До этого у Костомарова был кашель, на который он не обращал внимания. После шоу фигурист посетил баню, после которой ему стало очень плохо.

Двукратный чемпион мира, выступавший ранее в танцах на льду с женой пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). В результате у спортсмена серьезно пострадали мелкие сосуды в конечностях и начался некроз тканей.

У себя в Instagram бывший фигурист выложил небольшой ролик на котором видно, как он проходит реабилитацию. Костомаров на протезах и с перебинтованными культями рук пытается заниматься лечебной физкультурой.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения Костомаров высказался в поддержку агрессии России. У себя в Instagram Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист "никогда никого не трогала и не нападала".

13 декабря прошлого года Костомаров за поддержку войны против Украины был внесен в санкционный список. 7 января соответствующий указ Верховной Рады подписал Владимир Зеленский.

В ответ Z-патриот заявил, что ему "плевать на президента Украины".

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