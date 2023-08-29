Российский чемпион мира отказался выступать за РФ, приняв гражданство 'недружественной страны'

Знаменитый российский гроссмейстер Никита Витюгов будет выступать за сборную Англии, которая входит в число "недружественных стран". Обновленная карточка 36-летнего спортсмена появилась на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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Победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2010, 2013) и чемпион России-2021 в ближайшее время получит новое спортивное гражданство.

Никита Витюгов занимает 25-е место в рейтинге FIDE. Он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, отказавшимся от РФ.

Витюгов пришел в шахматы в пять лет. Впервые шахматы Никите показал его дед, игравший в силу перворазрядника. Он же принял активное участие в его дальнейшей судьбе. В 10 лет Витюгов стал кандидатом в мастера, занимаясь у Алексея Михайловича Юнеева.

Следующая шахматная вершина покорилась петербуржцу в 18 лет: Никите присваивают звание международного мастера, а уже через год он выполняет все гроссмейстерские нормы и получает высшее шахматное звание.

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