Знаменитый российский боец ММА сдался за секунду до конца раунда в главном бою Bellator 265. Видео

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов проиграл в главном бою турнира Bellator 265 и упустил возможность выйти на титульный бой в этом промоушене. 41-летний уроженец Плесецка уступил 46-летнему французу Чейку Конго.

Поединок на стадионе "Сэнфорд Пентагон" в американском городе Су-Фолс (штат Южная Дакота) завершился досрочно.

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Во втором раунде Конго провел несколько успешных атак и смог перевести встречу в партер.

Харитонову не удалось выбраться из удушающего захвата и он за секунду до гонга сдался, постучав рукой по настилу октагона.

Как позже заявил прессе менеджер Юрий Фофанов, Харитонов во время боя сломал руку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года Харитонов добыл эффектную победу нокаутом над британцем Оли Томпсоном.

Поединок в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира промоушена PaRus Fight Championship MMA завершился в первом раунде.