Знаменитый российский боец ММА сдался за секунду до конца раунда в главном бою Bellator 265. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Харитонов Конго

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов проиграл в главном бою турнира Bellator 265 и упустил возможность выйти на титульный бой в этом промоушене. 41-летний уроженец Плесецка уступил 46-летнему французу Чейку Конго.

Чейк Конго

Поединок на стадионе "Сэнфорд Пентагон" в американском городе Су-Фолс (штат Южная Дакота) завершился досрочно.

Харитонов пропустил много ударов
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Во втором раунде Конго провел несколько успешных атак и смог перевести встречу в партер.

Харитонов проиграл удушающим приемом

Харитонову не удалось выбраться из удушающего захвата и он за секунду до гонга сдался, постучав рукой по настилу октагона.

Как позже заявил прессе менеджер Юрий Фофанов, Харитонов во время боя сломал руку.

Харитонов ничего не смог противопоставить сопернику
Россиянина "задушили" во 2-м раунде

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года Харитонов добыл эффектную победу нокаутом над британцем Оли Томпсоном.

Поединок в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира промоушена PaRus Fight Championship MMA завершился в первом раунде.

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