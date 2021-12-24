Российский блогер брутально нокаутировал Джигурду, который вышел на бой в вышиванке. Видео

Известный украинский актер и шоумен Никита Джигурда потерпел первое поражение на турнирах по смешанным единоборствам (ММА) в промоушне "Наше дело". 60-летний уроженец Киева был брутально нокаутирован российским блогером и бодибилдером Александром Шпаком.

Несмотря на то, что для 41-летнего Шпака это был дебют в поп-ММА, именно он считался фаворитом боя. Он моложе оппонента и тяжелее на 25 килограмм. В свою очередь Джигурда, который облачился в вышиванку, в третий раз выходил в октагон, имея в активе две победы.

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Бойцы дрались по правилам бокса, но в перчатках ММА, а длительность раундов составляла две минуты. При этом удары ногами были запрещены. Уже на первых секундах поединка Шпак отправил украинца в нокдаун, однако спустя мгновение сам оказался на канвасе.

Впрочем, бодибилдер быстро восстановился и начал буквально гонять Джигурду по октагону. До конца первого раунда Никита еще дважды оказался в нокдауне.

Завершился бой в середине второй двухминутки. Шпак сначала мощно попал левым боковым, а затем нокаутировал оппонента правым прямым. Таким образом, Никита Джигурда утратил статус непобежденного бойца "Нашего дела". Ранее он досрочно побеждал депутата Виталия Милонова и журналиста Отара Кушанашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец ММА Серджио Петтис добыл победу на одном из турниров редчайшим "невидимым" ударом.