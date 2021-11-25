Джигурда побил "самого большого друга Украины", отправив в нокдаун первым же ударом. Видео

Известный украинский актер Никита Джигурда побил в октагоне российско-грузинского телеведущего Отара Кушанашвили. Бой по правилам смешанных единоборств (но без ударов ногами) в промоушне "Наше дело" состоялся еще в отктябре, но полное видео появилось только 24 ноября.

Начало встречи было за Джигурдой.

51-летнем уроженцему Кутаиси удалось нанести лишь один удар по артисту.

Видео дня

Последующая ответная серия джебов от 60-летнего актера отправила Кушанашвили в нокдаун уже на 11-й секунде.

Кушанашвили поднялся и сразу получил еще два джеба.

Никита сделал небольшую паузу, подождал пока Отар начнет атаковать и выдал серию из 11 ударов, которые вновь уложили журналиста на канвас.

Грузин смог подняться, но лишь для того, чтобы пропустить еще пять ударов и рухнуть в нокауте, держась за туловище.

Бой был остановлен на отметке 100 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября Джигурда победил в поединке против депутата Государственной думы России Виталия Милонова.

Бой состоялся по правилам бокса, но в перчатках из смешанных единоборств (ММА).

Напомним, что Кушанашвили в одном из своих ранних интервью назвал себя самым большим другом Украины.