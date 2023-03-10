Российских хоккеистов не хотят видеть в Казахстане: обиженные болельщики РФ грозят денацификацией

Болельщики казахстанского хоккейного клуба "Барыс" не хотят видеть в составе своей команды российских игроков. Так, считает известный хоккейный агент Шуми Бабаев. Тогда как фанаты спорта из РФ уверены, что их хоккеистов редко приглашают играть в Казахстан из-за русофобии, которая с недавних пор царит в соседском государстве.

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Известному хоккейному агенту Шуми Бабаеву кажется, что отказ от представителей России связан исключительно с негативной реакцией болельщиков клуба на их появление. Мол, фанаты очень ревностно относятся к этому вопросу и считают, что хоккеисты из РФ перекрывают путь казахстанцам, занимают их места.

"Болельщики хотят видеть доморощенных игроков, и ничего плохого в этом нет. Тем более если есть время ждать и срочный результат не требуется. Надо понимать, что топовый российский игрок в Астану не поедет, потому что найдет работу в РФ. То есть, поедут средние хоккеисты, но если их подписывать, то только с прицелом на сборную Казахстана, иначе просто нет смысла. Но не каждый россиянин пойдет, поэтому гораздо целесообразнее брать иностранцев, которые чаще всего окажутся сильнее и, опять же, их можно будет далее задействовать в сборной", – цитирует Бабаева BetOn.

В свою очередь российские болельщики не верят в такие оправдания и в комментариях заговорили о не неприятных звоночках из Казахстана, возрастающей русофобии и даже начинают грозить казахстанцам денацификацией.

"Этак скоро услышим, что: "Болельщики "Барыса" не хотят, чтобы клубы подписывались на российский чемпионат". Много у них на сегодня появилось запретов на российское, там – внутри страны. Не вижу никакой дружественной страны, о которой так много говорили и до сих пор говорят. Это еще мы, сидя здесь, многого не видим и не слышим, слава Богу", – считает один из россиян.

"В Казахстане нет русофобии. Это же всем известно. Правда там Шевченко гражданства лишили казахского по требованиям болельщиков. Ну там еще они требуют не покупать русских... А так нет, конечно, русофобии", – написал один из читателей спортивного сайта.

"Чистой воды русофобия и пусть "бабай" не лечит нас, что ничего плохого в этом нет. Помню лет десять назад, наша "Чайка" играла в плове с казахами – столько гpязи и нeнaвиcти со стороны их болел по отношению к нашим пацанам мало где услышать можно было", – заявил dyadyann.

"Денацификации хотят своими выходками", – пошли в комментариях привычные для РФ угрозы.

Также россияне вспомнили ненависть казахстанских фанатов к их командах и предложили выгнать клуб из "Астаны" из Континентальной хоккейной лиги.

"Американцев с канадцами можно, они никому ничего не перекрывают, значит... А россияне перекрывают? Может при таком отношении им в КХЛ играть не надо, там вообще сплошь российские клубы", – обиделись в РФ.

"Мне кажется, надо их выкинуть и пусть там сами собой играют, я посмотрю тогда на этих болельщиков дибилоидных русофобов", – понеслись оскорбления в адрес казахстанцев.

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