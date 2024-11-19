Российские оккупанты убили трехкратного чемпиона Украины и бывшего тренера сборной Украины по гандболу

На войне с российскими оккупантами погиб бывший игрок сборной Украины по гандболу Михаил Цап. Чемпион Украины в составе "Портовика", "ЗТР" и "Мотора", обладатель Кубка Израиля и бывший тренер нашей юниорской гандбольной сборной был боевым медиком 3 пехотного взвода 1 пехотной роты в/ч А4991.

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Михаил погиб 24 февраля 2024 г. вблизи н.п. Луганское Донецкой области при выполнении боевого задания, однако его тело Украина смогла забрать лишь накануне. Прощание с героем, которому навсегда осталось 44 года, состоится 20 ноября в Южненской общине, передает Telegram-канал Украинский гандбол.

Цап приводил команду "Одесса-2" к золоту в Первой лиге чемпионата Украины, тренировал детей в ДЮСШ города Южное, детская команда города Пивденне под руководством Михаила Цапа выигрывала Всеукраинскую Школьную лигу. Родился 28 мая 1980 года в Нововолынске Волынской области.

Воспитанник ДЮСШ города Нововолынск, первый тренер Михаила Цапа – Анатолий Корниевский. Амплуа – разыгрывающий.

Окончил Киевский спортивный лицей-интернат. Играл за "КСЛИ" (Киев), почти 10 лет отыграл за "Портовик" (2000-2008 и 2009-2010 годы). С января 2008 по июнь 2009 года играл за "Аса" (Тель-Авив, Израиль).

С августа 2010 года по 2012 год выступал за запорожский "ЗТР". С 2012 года играл за запорожский "Мотор" перед тем, как перейти в румынский клуб "Келераши".

Решил закончить карьеру игрока после травмы, которую получил в апреле 2015 года в чемпионате Румынии. Сразу же после этого начал тренерскую карьеру, работая с детьми в ДЮСШ города Южное (бывшее название - Южное).

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российских оккупантов, погиб бывший игрок гандбольного клуба "СКА-Львов" Роман Заец. Многократному победителю Универсиады Львовщины и вицечемпиону Универсиады Украины-2017 было 29 лет. Жизнь героя оборвалась 27 сентября 2024 года под Донецком.

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