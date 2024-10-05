Российские оккупанты убили украинского вице-чемпиона Универсиады по гандболу

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб бывший игрок гандбольного клуба "СКА-Львов" Роман Заец, сообщает Федерація гандболу України. Многократному победителю Универсиады Львовщины и вице-чемпиону Универсиады Украины-2017 было 29 лет. Жизнь героя оборвалась 27 сентября 2024 года под Донецком.

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Роман Николаевич в 2018-м закончил факультет педагогического образования Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. Учился на кафедре спортивных и рекреационных игр (спортивная специализация).

В 2012 году окончил Броварское высшее училище физической культуры. Бронзовый призер Универсиады Украины 2015 года, серебряный призер Универсиады Украины-2017.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа известная украинская гандболистка Ирина Глибко умерла на 35-м году жизни. Двукратная чемпионка Румынии в составе "КСМ Бухарест" (2015) и "Вилчи" (2019) скончалась от рака молочной железы.

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