Российские оккупанты убили титулованного легкоатлета-рекордсмена Украины

Известный в прошлом винницкий легкоатлет Анатолий Зерук в 55 лет погиб в боях за Олешки (Херсонская область). В 2019 году Зерук вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Был в должности штаб-сержанта.

Уроженец Житомирщины, Зерук с 1993 года участвовал в чемпионатах Украины по легкой атлетике. С 1996 года начал выступать в марафонах. В 1998 установил рекорд страны по марафонскому бегу, пробежав дистанцию за 2:11:5.

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В следующем году выиграл марафон в нидерландском Энсхеде. В 2000-м стал вторым в словенской Любляне. В 2004-м завоевал "золото" Эльзасского марафона (Франция).

Последние годы активно занимался велоспортом.

Анатолию Зерук награжден посмертно орденом "За мужество" III степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, день назад известный украинский легкоатлет Сергей Проневич был убит российскими оккупантами. Тело уроженца Тростянца было найдено в селе Боромля (Сумская область).

Проневич в 2019 году установил национальное достижение, попав в Книгу рекордов Украины.

​Ранее в Мотыжине Макаровской громады было найдено тело Александра Сухенко – известного футболиста из Киевской области. Он выступал за ФК "Кудровка" (Ирпень). Его отец Игорь Сухенко был сопрезидентом футбольного клуба "Колос" (Мотыжин). ​

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