Российские оккупанты замучили и убили марафонца из Книги рекордов Украины

Известный украинский легкоатлет Сергей Проневич был убит российскими оккупантами. Тело уроженца Тростянца было найдено в селе Боромля (Сумская область).

Проневич добыл всеукраинскую славу в 2019 году, когда установил национальное достижение, попав в Книгу рекордов Украины.

На XVI белоцерковском марафоне он первым преодолел дистанцию (42 195 м) в полной военной экипировке – бронежилет (со всеми пластинами), каска, оружие, фляга и т.п.,

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На финиш он прибежал предпоследним – 170-ым из добежавших, его время 4 часа 36 минут 52 секунды.

После оккупации россиянами Проневич пропал. Лишь когда Сумщину освободили ВСУ они обнаружили тело Сергея со следами пыток.

"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины. Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", – написала в Facebook руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мотыжине Макаровской общины было найдено тело Александра Сухенко – известного футболиста в Киевской области. Он выступал за ФК "Кудровка" (Ирпень). Его отец Игорь Сухенко был сопрезидентом футбольного клуба "Колос" (Мотыжин). ​

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