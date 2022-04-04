Российские оккупанты замучили и убили марафонца из Книги рекордов Украины
Известный украинский легкоатлет Сергей Проневич был убит российскими оккупантами. Тело уроженца Тростянца было найдено в селе Боромля (Сумская область).
Проневич добыл всеукраинскую славу в 2019 году, когда установил национальное достижение, попав в Книгу рекордов Украины.
На XVI белоцерковском марафоне он первым преодолел дистанцию (42 195 м) в полной военной экипировке – бронежилет (со всеми пластинами), каска, оружие, фляга и т.п.,
На финиш он прибежал предпоследним – 170-ым из добежавших, его время 4 часа 36 минут 52 секунды.
После оккупации россиянами Проневич пропал. Лишь когда Сумщину освободили ВСУ они обнаружили тело Сергея со следами пыток.
"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины. Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", – написала в Facebook руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мотыжине Макаровской общины было найдено тело Александра Сухенко – известного футболиста в Киевской области. Он выступал за ФК "Кудровка" (Ирпень). Его отец Игорь Сухенко был сопрезидентом футбольного клуба "Колос" (Мотыжин).
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