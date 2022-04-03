В Мотыжине нашли убитыми старосту села Ольгу Сухенко и ее семью, которых выкрали оккупанты. Фото

В Киевской области нашли убитыми старосту села Мотыжин Макаровской общины Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра. Всю семью российские оккупанты взяли в плен 23 марта.

Об этом сообщил Сергей Яценко в Facebook-сообществе "Макаров официальный" 2 апреля. До этого их судьба была неизвестна.

"Печальная новость. Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко и сына Александра Сухенко, которые были взяты в плен орками 10 дней назад", – говорится в сообщении.

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Издание "Киеввласть" 26 марта сообщало, что информацию о похищении семьи подтвердила заместитель главы Киевского областного совета Татьяна Семенова. По ее словам, оккупанты хотели забрать только старосту села, однако ее муж настоял, что поедет с ней.

Спустя еще шесть часов рашисты забрали и их сына Александра. Его девушка Дарья в Instagram сообщала, что оккупанты проводили обыски в доме семьи Сухенко, их допрашивали более часа.

Родственник Сухенков в комментарии "Суспільному" рассказал, что с самого начала российского вторжения семья не хотела уезжать из села. Они помогали горожанам лекарствами и продуктами.

Отметим, что Александр Сухенко – известный футболист в Киевской области. Он выступал за ФК "Кудровка" (Ирпень). Его отец Игорь Сухенко был сопрезидентом футбольного клуба "Колос" (Мотыжин).

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