Российские лыжники нелепо упустили медали, столкнувшись перед финишем. Видео

Российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин упустили возможность завоевать "серебро" и "бронзу" на втором этапе многодневной гонки "Тур де Ски", столкнувшись за несколько метров до финиша.

Они на протяжении долгого времени боролись с еще одним своим соотечественником Иваном Якимушкиным за второе-третье место, но на последнем спуске врезались друг в друга и оказались на снегу. Этим воспользовался швейцарец Дарио Колонья, завоевавший "серебро" в масс-старте, отстав от победителя гонки россиянина Александра Большунова на 23,5 секунды.

Третью позицию занял Якимушкин, который все же сумел объехать своих менее удачливых соотечественников.

После гонки седьмой результат Червоткина аннулировали, так как он был признан виновным в столкновении. Спортсмена наказали за создание препятствий во время заезда.

Россиянин, выигравший гонку, возглавляет общий зачет с 608 баллами. Вторым идет итальянец Федерико Пеллегрино (324), а третьим – норвежец Йоханнес Клебо (296), который отказался от дальнейшего участия в соревнованиях из-за боязни коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга Большунова Анна Жеребятьева заняла 66-е место в четвертьфинальных заездах спринта на "Тур де Ски", пропустив вперед спортсменок из Андорры и Таиланда.