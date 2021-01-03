Російські лижники безглуздо втратили медалі, зіткнувшись перед фінішем. Відео

Російські лижники Євген Бєлов та Олексій Червоткін втратили можливість завоювати "срібло" та "бронзу" на другому етапі багатоденної гонки "Тур де Скі", зіткнувшись за кілька метрів до фінішу.

Вони впродовж довгого часу боролися з іще одним своїм співвітчизником Іваном Якімушкіним за друге-третє місце, але на останньому спуску врізалися один в одного й опинилися на снігу. Цим скористався швейцарець Даріо Колонья, який завоював "срібло" в мас-старті, відставши від переможця гонки росіянина Олександра Большунова на 23,5 секунди.

Третю позицію зайняв Якімушкін, який усе ж зумів об'їхати своїх менш успішних співвітчизників.

Після гонки сьомий результат Червоткіна анулювали, оскільки його визнали винним у зіткненні. Спортсмена покарали за створення перешкод під час заїзду.

Росіянин, який виграв гонку, очолює загальний залік із 608 балами. Другим йде італієць Федеріко Пеллегріно (324), а третім – норвежець Йоханнес Клебо (296), який відмовився від подальшої участі в змаганнях через страх захворіти на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подруга Большунова Ганна Жеребят'єва посіла 66-те місце в чвертьфінальних заїздах спринту на "Тур де Скі", пропустивши вперед спортсменок з Андорри і Таїланду.