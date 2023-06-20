newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
12,5 т.
Алиса Ефимова

Российская фигуристка Алиса Ефимова, которая в 2019-м выиграла Универсиаду в Красноярске, будет выступать за США. Ефимова родилась в Финляндии, однако в 2015 приняла гражданство России, а в 2020-м сменила его на немецкое, начав танцевать с Рубеном Бломмартом.

Видео дня

В 2023 году Ефимова и Бломмарт заняли четвертое место на чемпионате Европы и десятое на чемпионате мира.

Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США

В Штатах Ефимова встанет в пару с американцем Мишей Митрофановым, который ранее катался с Одри Лу.

"Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам Международного союза конькобежцев (ISU) мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах. Наши тренеры – Ольга Ганичева и Алексей Летов", – рассказала Ефимова в интервью "Матч ТВ".

Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США

Ганичева и Летов заявили, что амбициям их пары не помешает российское прошлое Алисы и у них цель попасть в сборную США.

Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США
Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что "это небольшая потеря", вызвав бурное недовольство своими словами у российских болельщиков.

Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США
Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США
Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США
Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США
Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США
Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США
Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!