Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и приняла гражданство США

Российская фигуристка Алиса Ефимова, которая в 2019-м выиграла Универсиаду в Красноярске, будет выступать за США. Ефимова родилась в Финляндии, однако в 2015 приняла гражданство России, а в 2020-м сменила его на немецкое, начав танцевать с Рубеном Бломмартом.

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В 2023 году Ефимова и Бломмарт заняли четвертое место на чемпионате Европы и десятое на чемпионате мира.

В Штатах Ефимова встанет в пару с американцем Мишей Митрофановым, который ранее катался с Одри Лу.

"Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам Международного союза конькобежцев (ISU) мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах. Наши тренеры – Ольга Ганичева и Алексей Летов", – рассказала Ефимова в интервью "Матч ТВ".

Ганичева и Летов заявили, что амбициям их пары не помешает российское прошлое Алисы и у них цель попасть в сборную США.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что "это небольшая потеря", вызвав бурное недовольство своими словами у российских болельщиков.

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