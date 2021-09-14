Российская чемпионка ОИ-2020, сделавшая фото с Магучих, объяснила отказ от встречи с Путиным

Российская победительница Олимпиады в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не попала на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку хотела принять участие в заключительных соревнованиях легкоатлетического сезона. Последний этап Бриллиантовой лиги прошел в швейцарском Цюрихе в начале сентября.

В интервью изданию ТАСС спортсменка объяснила, что она не принимала участия в большом количестве турниров за последние шесть лет. Соревнования, которые прыгунья могла пропустить из-за мероприятия в Кремле, имели большое значение для легкоатлетки в контексте подготовки к следующим крупным состязаниям.

"Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона: чемпионатам мира и Европы, где мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков. Все все понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд", – рассказала Ласицкене.

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Напомним, что на Олимпиаде в Токио россиянка взяла "золото", а ее украинская коллега Ярослава Магучих – "бронзу". После церемонии награждения они обнялись с флагами нашей страны и Олимпийского комитета России (ОКР) и сфотографировались, что вызвало бурю негодования в обществе.

Вернувшись с Игр в столице Японии, украинка объяснила, почему повела себя таким образом, а Ласицкене прокомментировала скандальный снимок с нашей соотечественницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе Магучих драматично уступила первое место россиянке. После соревнований Ярослава во второй раз появилась на одном фото с представительницей РФ. Ей пришлось снова отвечать критикам.