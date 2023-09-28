Российская чемпионка мира отказалась выступать за РФ, потому что 'не смогла перенести этот ужас'

Двенадцатая чемпионка мира по шахматам (с сентября 2008 по декабрь 2010 года) Александра Костенюк призналась, что основной причиной, по которой она сменила гражданство, была ситуация у нее на родине после 24 февраля 2022 года. Чемпионка Европы (2004), трехкратная победительница Шахматных олимпиад (2010, 2012, 2014) и четырехкратная победительница командных чемпионатов Европы (2009, 2011, 2013 и 2015) с 1 января 2024 года будет выступать за Швейцарию.

Свое решение Костенюк приняла осенью 2022 года, отметив, что уже физически больше не могла быть частью этого.

"Я просто не выдержала, не смогла этот ужас перенести, не смогла чувствовать себя частью этого. И сказала: все, без меня. Я закрываюсь от всего, играю под швейцарским флагом, продолжаю свою карьеру и пытаюсь жить так", – сказала 39-летняя Костенюк в эфире Youtube-канала Вити Кравченко.

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Костенюк мечтает когда-нибудь вернуться в Россию, "не боясь каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Константиновна была шокирована полномасштабным вторжением ее родной России в Украину. По словам гроссмейстера, она до последнего не верила, что такое возможно, и теперь понимает, насколько важна свобода.

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