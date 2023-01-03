Чемпионка мира из РФ, прозревшая после войны с Украиной, отказалась выступать за Россию и сменила гражданство

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, сообщает Федерация шахмат этой страны. 38-летняя уроженка Перми в свое время была в браке за гражданином Швейцарии и у нее есть иностранный паспорт.

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Чтобы выступать за новое государство бесплатно, Костенюк свои выступления за Швейцарию начнет с 2024 года. Если бы она сменила флаг в 2023‑м, то швейцарской федерации пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в 10 000 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Костенюк призналась, что была шокирована полномасштабным вторжением ее родной России в Украину. По словам 38-летнего гроссмейстера, она до последнего не верила, что такое возможно и теперь понимает, насколько важна свобода.

Костенюк, как и все в стране, в начале 2022-го следила за новостями и слышала слухи о вторжении, но считала, что это все выдумки.

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