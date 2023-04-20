Россию впервые пустили на международный турнир с флагом и гимном. Но есть нюанс

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года на международном турнире был поднят российский флаг. Это случилось на другом конце планеты - в Венесуэле на церемонии открытия Игр Боливарианского альянса (ALBA Games ), которые пройдут с 21 по 29 апреля. Около 3500 спортсменов из 11 стран, будут соревноваться в 35 видах спорта.

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Помимо России и принимающей стороны в соревнованиях участвуют атлеты из Кубы, Боливии, Никарагуа, Антигуа и Барбуды, Доминики, Гренады, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, а также Сент-Люсии.

48 российских спортсменов примут участие в соревнованиях по настольному теннису, боксу, художественной гимнастике, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике, пляжному волейболу.

Почетными гостями церемонии открытия стали посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и заместитель министра спорта Алексей Морозов, возглавляющий российскую делегацию на мероприятии.

"Россия приглашена на ALBA Games в качестве специального гостя", – цитирует Мелик-Багдасарова insidethegames.biz.

Приглашение России стало частью спортивного соглашения между страной и Венесуэлой, которое было подписано в октябре 2021 года.

Большая часть спортивного мира выступила за запрет России после вторжения Владимира Путина в Украину в феврале прошлого года, хотя Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить отдельным спортсменам вернуться в качестве нейтральных.

В России говорили о создании новых спортивных мероприятий, чтобы атлеты из РФ могли участвовать в каких-нибудь международных турнира, в том числе для стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества.

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