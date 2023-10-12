newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,8 т.
Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед

Самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо как среди женщин, так и мужчин Дарья Белодед 10 октября отметила 23-й день рождения. Уроженка Киева праздничный день решила встретить в родном городе и порадовала своих фанатов яркими фотографиями.

В частности, на своей странице в социальной сети Instagram Дарья опубликовала свой детский снимок, который подписала словами "Мой день рождения". Пост спортсменки собрал почти десять тысяч лайков и множество поздравлений в комментариях.

Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед
Видео дня

Кроме того, позже Белодед похвасталась ярким фото в платье уже на следующий день после празднования. В посте она поблагодарила болельщиков за поздравления. "Вчера мне исполнилось 23 года. Это был невероятный день! Спасибо, что делаешь меня счастливой", – написала дзюдоистка.

Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед
Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед
Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед

Интересно, что на снимке можно заметить кольцо на безымянном пальце девушки, что также не осталось незамеченным болельщиками. "С днем рождения еще раз, красавица, счастья вам и любви на всю жизнь", – написала одна из фанаток.

Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед
Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед

Ранее Белодед произвела настоящий фурор в сети, восхитив поклонников своей фигурой в купальнике.

Как сообщал OBOZ.UA, Дарья Белодед упрекнула международную федерацию дзюдо (IJF) в потакании РФ, когда она бомбит детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!