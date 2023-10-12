Редкие фото: как выглядела в детстве уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед

Самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо как среди женщин, так и мужчин Дарья Белодед 10 октября отметила 23-й день рождения. Уроженка Киева праздничный день решила встретить в родном городе и порадовала своих фанатов яркими фотографиями.

В частности, на своей странице в социальной сети Instagram Дарья опубликовала свой детский снимок, который подписала словами "Мой день рождения". Пост спортсменки собрал почти десять тысяч лайков и множество поздравлений в комментариях.

Видео дня

Кроме того, позже Белодед похвасталась ярким фото в платье уже на следующий день после празднования. В посте она поблагодарила болельщиков за поздравления. "Вчера мне исполнилось 23 года. Это был невероятный день! Спасибо, что делаешь меня счастливой", – написала дзюдоистка.

Интересно, что на снимке можно заметить кольцо на безымянном пальце девушки, что также не осталось незамеченным болельщиками. "С днем рождения еще раз, красавица, счастья вам и любви на всю жизнь", – написала одна из фанаток.

Ранее Белодед произвела настоящий фурор в сети, восхитив поклонников своей фигурой в купальнике.

Как сообщал OBOZ.UA, Дарья Белодед упрекнула международную федерацию дзюдо (IJF) в потакании РФ, когда она бомбит детей.

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