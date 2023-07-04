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Белодед в соблазнительном купальнике произвела фурор в сети. Фото

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
351
Белодед в соблазнительном купальнике произвела фурор в сети. Фото

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед тренируется и отдыхает в Испании, о чем регулярно информирует своих подписчиков в Instagram. Накануне мультичемпионка мира снялась в белом откровенном купальнике, вызвав настоящий пожар в комментариях.

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На фотографии Дарья в коротких шортах позирует на фоне тропических растений, демонстрируя великолепную спортивную форму. Юзеры под снимками не смогли сдержать эмоций, восхищаясь женственными формами 22-летней киевлянки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей титулованной соотечественницы. 

Белодед в соблазнительном купальнике произвела фурор в сети. Фото
Белодед в соблазнительном купальнике произвела фурор в сети. Фото
Белодед в соблазнительном купальнике произвела фурор в сети. Фото
Белодед в соблазнительном купальнике произвела фурор в сети. Фото
Белодед в соблазнительном купальнике произвела фурор в сети. Фото
Белодед в соблазнительном купальнике произвела фурор в сети. Фото

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