Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе потребовала от западных стран и международных спортивных организаций не вмешиваться в дела страны-агрессорки. Трехкратная олимпийская чемпионка сделала вид, что РФ не вторгалась на территорию соседнего государства, где совершала военные преступления.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница режима Владимира Путина обвинила в агрессии Израиль, а также раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за идею перемирия во время ОИ-2024 и главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за призывы к бойкоту "Игр дружбы".

"Вы знаете, я не понимаю, какое отношение МОК и Томас Бах к этому всему имеют отношение, они уже все превзошли сами себя. Слышу, Эммануэль Макрон кричит, чтобы мы прекратили огонь, а почему нет таких обращений к Израилю? Я понимаю одно: для них все, что скажет Россия, – плохо, а они белые и пушистые. Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут", – сказала Вяльбе.

Ранее президент МОК обвинил российского диктатора Владимира Путина в легитимизации употребления спортсменами из России допинга после того, как он появился вместе с дисквалифицированной фигуристкой Камилой Валиевой на открытии "Игр будущего".

Как сообщал OBOZ.UA, Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности в отношении российских спортсменов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!