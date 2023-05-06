Призерка чемпионата Украины умерла после 6 лет борьбы с редчайшей формой рака

Бронзовая призерка в паралимпийских соревнованиях по жиму лежа в Украине Марина Дихтяр скончалась в 42 года, сообщил в Facebook журналист Александр Хоменко. Марина умерла почти две недели назад, но общественности стало известно об этом только недавно.

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Уроженка Смелы (Черкасская область) с 14 лет страдала острой формой сколиоза. Перенесла операцию, после которой ей частично убрали горб и вживили костные имплантаты в позвоночник. Она увлеклась штангой и стала участвовать в различных турнирах.

В 2016 году ей поставили диагноз мезотелиома брюшной полости. Злокачественная опухоль образуются в эпителии, покрывающей внутренние органы. Это редкий вид рака, который встречается у одного человека из миллиона. До этого два года врачи не могли определить, что за болезнь у спортсменки.

В 2017 году она собрала в социальных сетях 80 тысяч евро на операцию в Германии. Во время оперативного вмешательства стало понятно, что мезотелиома развилась до последней, четвертой стадии. Врачи смогли удалить или подвергнуть химиотерапии лишь часть опухоли.

Чтобы не впасть в депрессию от рака, спортсменка вновь решила начать тренироваться в спортзале.

С началом войны Маруся эвакуировалась к родителям в Черкасскую область, оказавшись там оторванной как от помощи онкологов, которые единственные могли физически смягчить ее страдания, так и от непосредственной моральной поддержки друзей.

Она трижды пыталась вернуться в Киев, чтобы хотя бы проконсультироваться с врачами. Но каждый раз что-то срывалось. 160 километров оказались слишком большим расстоянием для ее состояния.

Почему Марина заболела этой формой рака точно неизвестно, однако чаще всего мезотелиома возникает под влиянием токсичных волокон асбеста – минерала, еще недавно применявшегося в производстве дешевого кирпича. Дом родителей Дихтяр находится в Валяве (Черкащина) рядом с кирпичным заводом.

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