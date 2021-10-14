Президент Лиги TMS: каждые соревнования – серьезный рубеж в нашей профессиональной карьере

Президент Лиги TMS Шай Гутман в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал о том, как сделал хобби делом своей жизни, почему джиу-джитсу можно начать заниматься в любом возрасте, а также поделился своими ожиданиями от грядущего Гран-При в Днепре.

– Расскажите о турнире, который состоится в Днепре уже 17-го октября. В каком формате он будет проходить?

– Турнир в Днепре – это кульминация всех наших предыдущих соревнований. Показательный выход спортсменов, которые на протяжении этого спортивного года соревновались на наших турнирах и занимали лидирующие места. Соответственно, теперь эти спортсмены будут участвовать в Гран-При.

– Какие у Вас ожидания?

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– Надеюсь, что победят сильнейшие (смеётся). Мы, в свою очередь, работаем над каждой мелочью: трансляцией, картинкой, звуком, световыми эффектами. Уверен, что все пройдёт на высшем уровне и нам не помешает локдаун.

– Вы говорили о том, что на Гран-При впервые будут определены абсолютные чемпионы Лиги TMS. В целом, можно ли уже на этом этапе работы лиги считать, что это первый серьёзный рубеж для вас?

– Я не скажу, что это наш первый серьёзный рубеж. Каждый турнир важен и является серьезным для нашей команды. Мы выкладываемся на все сто, все ребята из Лиги TMS выкладываются полностью при подготовке турнира. Каждые соревнования - серьёзный этап в нашей профессиональной карьере.

– Ваше увлечение бразильским джиу-джитсу переросло в дело, которым Вы занимаетесь профессионально уже три года. Насколько тяжело сделать из хобби дело, которое будет приносить прибыль и сделать это своей работой?

– Я бы не сказал, что проект прибыльный. На данном этапе в Лигу TMS вкладываются как финансовые ресурсы, так и физические. Поэтому говорить об этом, как о бизнес-проекте, ещё рано. Это как хобби, моё и ребят из команды. Мы это любим, нам это нравится. Любим развивать этот вид спорта, поэтому говорить о финансовой составляющей в этом проекте очень тяжело. Это наше детище - мы в него вкладываем, как в наших детей, в будущее.

– С момента создания Лиги TMS виден сдвиг в популяризации этого вида спорта? Заметно ли его развитие в контексте массовости?

– Конечно. В Украине это очень заметно. С того момента, как мы начали проводить турниры, количество участников стало превышать 1000 человек. В то время, как на первом нашем турнире их было 500. И с каждым годом, я считаю, этот вид спорта в Украине развивается. Да и не только в Украине - во всём мире джиу-джитсу развивается очень быстро.

Задача Лиги TMS - дать платформу для развития молодого поколения. Чтобы наши дети видели, что такие мероприятия есть не только в Америке, Европе, но и в Украине. И я за здоровую конкуренцию. Надеюсь, что многие федерации будут обращать на нас внимание и брать с нас пример. Мне это очень нравится. Я не собираюсь стоять со своей командой у истоков, мы хотим идти вперёд, чтобы другие организации на нас равнялись и делали такие же хорошие и качественные турниры.

– По поводу уровня украинских борцов – ваши турниры можно назвать международными, так как очень много участников из разных стран. Украинские борцы смотрятся с ними на уровне?

– Конечно, украинские борцы даже в некоторых ситуациях превосходят зарубежных спортсменов, так как у них есть база: самбо, дзюдо - контактные виды спорта. Многие спортсмены, так же как и их тренеры, пришли из борьбы. Поэтому база увеличивается - у наших джитсеров очень насыщенный арсенал приёмов. Я думаю, что без проблем можно принимать людей из любого другого вида спорта и внедрять их в джиу-джитсу. Поэтому будущее бразильского джиу в Украине очень и очень перспективное.

– На самом деле, это удивительно, что джиу-джитсу можно заниматься в любом возрасте: хоть ребёнком, хоть уже очень взрослым. Вы говорите, что многие переходят из других смежных видов спорта. Что позволяет джиу-джитсу быть настолько массовым и вмещать в себе столько возрастов?

– Я занимался другими видами спорта, как и Сергей (Сергей Погосян - вице-президент Лиги TMS, прим.). В детстве я занимался греблей, борьбой, железом, боксом. И в конце концов меня затянуло в джиу, как и Сережу. Я буквально влюбился в этот вид спорта и отвел своих детей первый раз в секцию.

Желание бороться вместе со своими детьми превзошло всё. Поэтому я до сих пор борюсь, и дети тоже. Я считаю, что если я смог в 40 лет начать бороться в первый раз, то это сможет и любой другой человек. При любой физической подготовке.

Это такой вид спорта, который совмещает в себе абсолютно всё: гармонию, красоту, силу. Человек даже без физической силы может в буквальном смысле бороться на уровне с очень крепкими соперниками.

– Вы говорили об огромном количестве участников на ваших турнирах. Насколько это отражается на организации ивентов? И какие есть тонкости работы на мероприятиях, на которых так много участников из разных стран?

– В организационном плане это очень тяжело. У нас есть ребята, которые не спят ночами, общаются со спортсменами, с тренерами из международных клубов. Нужно их сопроводить, обеспечить жильём. Очень многие спортсмены не могут принять участие в соревнованиях из-за пандемии. Особенно израильская команда, которая должна была приезжать большим составом, но они уже несколько раз не смогли приехать. Надеюсь, что на чемпионат Европы они попадут.

Собрать 1000 человек на одной арене - это большой труд. Вся команда работает на износ. Я больше наблюдаю за этим со стороны, а ребята работают на все сто процентов и это даётся им нелегко. Зато, когда мы видим радость в глазах спортсменов и детей, мы и сами получаем море удовольствия от такого праздника.