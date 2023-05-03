'Представить сложно': министр спорта РФ высказался о допуске России на Олимпиаду-2024

Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) вскоре вынесет решение относительно допуска спортсменов из РФ к Играм-2024. При этом он добавил, что не верит в заговор функционеров против представителей страны-агрессора.

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Об этом Матыцин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Чиновник отметил, что видит признаки того, что МОК желает возвращения России на Олимпиаду, однако комитет опасается жесткой критики со стороны общественности и проблем со спонсорами.

"Я бы не говорил, что они специально затягивают. Действительно, неопределенность позиции, в том числе со стороны МОК, есть, половина федераций допустила наших спортсменов… Руководство многих международных спортивных федераций находится под большим политическим давлением со стороны государств, партнеров. Мы видим их желание в том, чтобы Россия принимала участие, но также видим и некую тревожность от того, что они могут оказаться под огнем критики и финансовым давлением. Уже было выдвинуто много ограничений, с которыми мы не согласны. Еще большие ограничения представить себе сложно", – сказал Матыцин.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что РФ не будет допущена к Олимпийским играм 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о бойкоте соревнований, где будут принимать участие атлеты из России и Беларуси.

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