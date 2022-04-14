'Позор. Ему здесь не место': гонщика, показавшего нацистский жест, призвали не возвращаться в Россию

Знаменитый российский автогонщик Сергей Карякин посоветовал 15-летнему Артему Северюхину не возвращаться в РФ после скандала на этапе ЧЕ по картингу. Чемпион ралли "Дакар" признался, что ему стыдно за соотечественника, который во время церемонии награждения продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

Такое мнение Карякин выразил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он назвал позором поведение молодого картингиста и его родственников.

Видео дня

"Этому человеку лучше не возвращаться в Россию, ему нет здесь места. Это позор для него, для его родителей. И в целом я думаю, что такое не смывается. Его смех, который был после этого знака, считаю знаком психологического расстройства. И лучше человек будет болеть, чем в здравом уме совершит такой поступок. Я считаю, что для России его карьера закончена, потому что те люди, которые будут его поддерживать, будут причастны к тому, что он сделал", – заявил Карякин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15-летний российский картингист Артем Северюхин продемонстрировал жест, похожий на нацистский, после победы на этапе чемпионата Европы. Мама спортсмена заявила, что тот просто "послал сердечки ей и команде".

Сразу после скандала Северюхин заявил, что он "русский, из России и за свою страну". Позже он записал видео с извинениями за поступок.

Шведская команда Ward Racing, в которой россиянин выступает под флагом Италии из-за санкций в отношении представителей РФ, разорвала контракт с пилотом. В свою очередь, Автомобильный клуб Италии (ACI) отозвал лицензию Северюхина.