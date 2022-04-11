"Я русский, я из России и за свою страну": гонщик из РФ объяснил жест, похожий на нацистский
Российский гонщик Артем Северюхин объяснил свой поступок после победы на чемпионату Европы по картингу, когда на награждении продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. 15-летний спортсмен заявил, что таким образом решил поблагодарить своих близких.
Об этом сам Северюхин заявил в комментарии Telegram-каналу First Place. Пилот, который из-за санкций в отношении страны-агрессора, выступал под флагом Италии, особенно подчеркнул, что он родом из России.
"Хотел бы обратится ко всем. По поводу ситуации на подиуме. Я выиграл этап чемпионата Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну", – заявил Северюхин.
Напомним, россиянин стал победителем этапа ЧЕ в Португалии и во время награждения показал жест, похожий на нацистское приветствие. Международная федерация автоспорта объявила об открытии расследования в отношении спортсмена.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского гимнаста, вышедшего на награждение с Z на форме, дисквалифицируют, отберут медаль и призовые. 6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину.