Российского гонщика, показавшего со смехом нацистское приветствие, настигла заслуженная "награда"

Автомобильный клуб Италии (ACI) отозвал лицензию российского картингиста Артема Северюхина, который на этапе чемпионата Европы по картингу в Портимане на подиуме показал нацистский жест и засмеялся. 15-летний гонщик выступал под итальянским флагом в шведской команде Ward Racing.

"Данная мера была неизбежна, поскольку Северюхин продемонстрировал отсутствие уважения не только к универсальным спортивным ценностям, но и к человечности, достоинству и сосуществованию людей", – говорится в заявлении.

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Также ACI обратился в Спортивный суд для рассмотрения других дополнительных санкций, которые выходят за рамки его компетенции.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Северюхин извинился за свой скандальный нацистский жест после победы на этапе чемпионата Европы в Португалии. Однако это не спасло его от расторжения контракта с Ward Racing

Стоит отметить, что мама пилота заявила, что не видит в жесте ничего плохого, так как "он послал сердечки команде и мне".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского гимнаста, вышедшего на награждение с Z на форме, дисквалифицируют, отберут медаль и призовые. 6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину.