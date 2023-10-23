Позор дня: на турнире UFC 294 запустили российскую пропаганду в поддержку войны против Украины

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) продемонстрировала поддержку российским агрессорам во время турнира UFC 294, который состоялся в эмиратском Абу-Даби. Устроители шоу позволили бойцу Виктории Дудаковой выйти на свой поединок под песню главного пропагандиста шоу-бизнеса РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

В июле минувшего года приспешник преступного режима Владимира Путина, которого назвали "голосом войны" против Украины, выпусти песню "Я русский", под которую и вышла Дудакова. При этом никаких препятствий со стороны администраторов UFC не последовала. Сама 24-летняя спортсменка из Волгограда в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" назвала свое решение проявлением патриотизма.

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"Сюда приехало очень много русскоговорящих. На последней подготовке я постоянно слушала песню "Я русский", мне кажется, она меня мотивировала. Хотелось создать небольшой праздник для русскоговорящей аудитории. Несмотря на всю сложившуюся ситуацию в мире, русские соскучились по патриотизму", – сказала россиянка.

Отметим, что ранее UFC отменил запрет на использование бойцами из страны-агрессорки национального флага. "Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это ваши проблемы",– заявил президент UFC Дана Уайт.

Дронов также отметился клипом "Мы", в которой запел о величии России. Ролик вызвал возмущение даже среди россиян, которые увидели в нем отсылки к нацистской Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) выступил за мир, упомянув Украину, а затем попросился у главы Чечни Рамзана Кадырова в Палестину убивать израильтян.

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