Скандал в UFC. Непобедимый боец выступил за мир, упомянув Украину, а затем попросился у Кадырова в Палестину убивать израильтян

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев (12-0) стал главным лицом на турнире UFC 294. Этнический чеченец, который с 19 лет был гражданином Швеции, а осенью 2023-го сменил паспорт на ОАЭ, победил экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана и попросился в Палестину.

Сразу же после победы Чимаев призвал к миру.

"Нет счастья драться в клетке и видеть, как умирают дети. Без разницы где. Украина, Сирия, Афганистан, Палестина, США – без разницы. Когда дети умирают – это тяжело. Мусульмане, христиане, иудеи – не важно. Пожалуйста, будьте вместе! Дайте нам жить в мире и счастье", – заявил Чимаев.

Видео дня

Однако уже через секунду он обратился на чеченском языке к Рамзану Кадырову с просьбой отправить его на войну.

"Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите разрешение, то, клянусь, буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать воевать за Палестину", – подытожил Чимаев.

Российские болельщики высмеяли такую позицию 29-летнего бойца.

"Уехать из дому в виду несогласия с политикой руководства ЧР, а потом ВДРУГ полностью изменил точку зрения. Секундировал " бойца всех времен и народов", который даже кулак правильно не может поставить. Выступал за Швецию, теперь за ОАЭ. Короче, какой то мутный тип. И уж совсем смешно про "помогите попасть в Палестину". Кто хочет -тот делает, а не говорит на весь мир", – пишут в комментариях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!