'Хорошо, что не зиганул': Shaman выпустил 'патриотическую' песню о 'великой России' и вызвал истерику даже у россиян. Видео

Российский певец и кремлевский пропагандист Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) продолжает доказывать свой "патриотизм" релизами новых песен. Очередное "творение" путиниста вышло 20 апреля 2023 года, возмутив даже соотечественников. По словам исполнителя, он хотел спеть о силе и чести русского народа, однако не все сограждане оценили его труды.

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Клип песни под названием "Мы" вышел на официальном YouTube-канале Shaman. За сутки он набрал более 600 тысяч просмотров. Видео Дронов снял на Красной площади, продемонстрировав и другие "великие" места Москвы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Для ролика Ярослав надел "байкерский" прикид: кожаную курточку, черные брюки, перчатки и ботинки. Примечательно, что на рукав жакета он привязал флаг Российской Федерации. Кроме того, в треке он поет: "Мы не на коленях", но сам вооружился наколенниками. Его поклонники не смогли не обсудить нелепый образ артиста.

"Какой-то косплей с кожанкой, повязкой и прической на день рождения", "Мы не на коленях, но в наколенниках", "В кожанке, да в берцах, та еще и с повязкой на руке, та еще и в день рождения художника", "Увидев повязку, и не сдержавшись, чуть не отдал дань уважения одному известному австрийскому художнику", "Что за треш, какие наколенники?", – смеются над Shaman его же соотечественники.

Прокомментировал композицию даже бывший украинский предприниматель, коллаборационист и пророссийский политик Олег Царев. В своем Twitter он назвал работу Дронова "косплеем соратников Адольфа Алоизовича" и подчеркнул, что в РФ русских патриотов чаще всего изображают непатриоты за деньги.

"Только мне кажется, что это косплей соратников Адольфа Алоизовича? Проблема системы в том, что русских патриотов изображают непатриоты за деньги. А они как понимают, так и делают. Других для нас нет. Хорошо, что не зиганул в конце", – написал Царев. А жители страны-агрессора заметили, что одиозный вокалист выпустил свой трек в день рождения Гитлера.

"Чем дороже билеты на концерт, тем больше патриотизма у шаманов", "Начал понимать что перешел к фашистам?", "Православный фашизм", "Еще и к дню рождения сами знаете кого песня вышла", "Просто деньги", – читаем в комментариях.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что украинка Яна Соломко выпустила песню в поддержку оккупантов. В ней предательница выразила признание российской армии, которая насилует женщин и детей в Украине, издевается над стариками и неповинными гражданами.

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